Политзаключенный Карпюк записал обращение из тюрьмы РФ: видео

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Николай Карпюк призвал украинцев помнить, что "народ является единственным носителем власти"

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, записал видеообращение к украинцам. Оно есть в распоряжении у Hromadske

"Конечно, во время избирательной кампании идет обострение борьбы, противостояния, расслоение общества. Но после выборов необходимо устанавливать внутриобщественный диалог. Нужно понять, что права не дают, права берут", - говорит политзаключенный.

Он призывает украинцев "четко помнить, что народ является единственным носителем власти, и заставлять власть идти на диалог с обществом".

"Другого пути развития Украины не существует", - считает Карпюк. 

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Они обвиняются в том. что якобы в конце 1994 - начале 1995 года воевали против сил РФ в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

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Теги: николай карпюк, политзаключенные, обращение
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