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01.07.2019, 11:46

Гриб написал письмо из Ростова: Решите, наконец, нашу судьбу

Гриб написал письмо из Ростова: Решите, наконец, нашу судьбу - Фото
Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

Украинский политзаключенный написал письмо-обращение к украинский властям

В день 21-летия политзаключенного Павла Гриба его отец Игорь Гриб опубликовал письмо сына из российского СИЗО, где того незаконно удерживают. Полный текст письма можно прочитать в Fаcebook отца узника Кремля.

Павел напоминает, что последний обмен между Кремлем и Киевом был давно, а количество политзаключенных в РФ только растет - сейчас их более сотни.

Он призвал украинцев не забывать о политзаключенных и говорить о них дома, на работе, в соцсетях и СМИ.

"Это не должно быть обычным событием – "заточили еще одного человека", - пишет он.

"Какая бы власть на волне разочарования не пришла, ее обязанность – освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого госграницу с Московией и Белоруссией, и разорвав все дипломатические связи со вражескими странами. <...> Решите, наконец, нашу судьбу", - призвал Гриб. 

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. 22 марта 2019 года ему на суде в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Гриб отрицает обвинения властей страны-оккупанта. Его адвокат утверждает, что у Гриба ухудшается здоровье: он "практически ослеп, плохо помнит и ориентируется". Отец политзаключенного сообщил, что у сына, вероятно, симптомы болезни Альцгеймера.

Читайте также: В Киеве и Одессе под посольством РФ требовали освободить Гриба

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Теги: Павел Гриб, Игорь Гриб, политзаключенные
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