В Киеве и Одессе под посольством РФ требовали освободить Гриба

Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Под посольством России в Киеве прошла акция, участники которой требовали освободить украинского политзаключенного Павла Гриба и других украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах и на Донбассе по политическим мотивам. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции также обратились к гражданам Украины с призывом отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

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К митингующим из посольства никто не вышел.

Аналогичная акция прошла в Одессе, собрав несколько десятков человек.

Организаторы анонсировали проведение подобных акций также во Львове и Харькове.

22 марта Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор.

Официальный Вашингтон осудил приговор Грибу и призвал Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который нуждается в срочном лечении.