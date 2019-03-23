Госдеп США вступился за Павла Гриба

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

Официальный Вашингтон осудил приговор российской власти украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвал Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который нуждается в срочном лечении. Об этом говорится в заявлении заместителя спикера Государственного департамента США Роберта Палладино, опубликованном в Twitter.

"Мы осуждаем вынесение приговора в России о заключении на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - написал Палладино.

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Он также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена здоровьем украинца.

"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - подчеркнул Палладино, добавив к сообщению хеш-тег #FreeHryb.

Вчера, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор.

Евросоюз обратился к России с требованием немедленного освобождения Павла Гриба.