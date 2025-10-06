К югу Китая приблизился тайфун Матмо. Власти эвакуировали около 300 000 человек – видео
Тайфун Матмо (Фото: скриншот из видео)

5 октября тайфун Матмо сошел на побережье провинции Гуандун в Китае. Из-за этого в южных регионах эвакуировали около 300 000 человек, а на острове Хайнань отменили рейсы и морские перевозки, сообщает Reuters.

Как пишет издание, в провинции Хайнань с вечера 4 октября отменили авиарейсы и паромное сообщение из-за сильного ветра и ливней. Власти сообщили о закрытии школ, прекращении работы бизнесов и ограничении общественного транспорта.

В двух провинциях Гуандун и Хайнань эвакуировали почти 300 000 человек. Кроме этого, в опасных районах временно закрыли общественные учреждения, а все 49 пассажирских и грузовых паромов переместили в безопасные зоны.

По прогнозам синоптиков, ливни продлятся до 6 октября включительно, после чего сила тайфуна постепенно уменьшится.

  • 22 сентября сообщалось, что в Китае объявили эвакуацию 400 000 человек из-за тайфуна, который до этого накрыл Филиппины. Население вывозили из прибрежных и низменных районов.
