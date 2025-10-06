До півдня Китаю наблизився тайфун Матмо. Влада евакуювала близько 300 000 людей – відео

Тайфун Матмо (Фото: скриншот із відео)

5 жовтня тайфун Матмо зійшов на узбережжя провінції Гуандун у Китаї. Через це у південних регіонах евакуювали близько 300 000 людей, а на острові Хайнань скасували рейси та морські перевезення, повідомляє Reuters.

Як пише видання, у провінції Хайнань із вечора 4 жовтня скасували авіарейси та поромне сполучення через сильний вітер і зливи. Влада повідомила про закриття шкіл, припинення роботи бізнесів та обмеження громадського транспорту.

У двох провінціях Гуандун і Хайнань евакуювали майже 300 000 людей. Окрім цього, у небезпечних районах тимчасово закрили громадські установи, а всі 49 пасажирських і вантажних поромів перемістили в безпечні зони.

За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть до 6 жовтня включно, після чого сила тайфуну поступово зменшиться.

Severe flooding from Typhoon Matmo hits Yangjiang, Guangdong Province, China 🇨🇳 (05.10.2025) pic.twitter.com/oWJ3bAkNy8 — Disaster News (@Top_Disaster) October 5, 2025

Typhoon Matmo has made landfall in Zhanjiang, Guangdong, China, and is currently continuing to batter multiple areas. pic.twitter.com/qSEjktbMUa — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 5, 2025

Fishing boats in Yangjiang, southern China today feeling the impact of typhoon Matmo...pic.twitter.com/nbQpASxCOq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 5, 2025