Китай оголосив евакуацію 400 000 людей через наближення тайфуну

Тайфун (Фото: Francis R. Malasig/EPA)

У Китаї оголосили евакуацію сотень тисяч людей через тайфун, який уже накрив Філіппіни. Про це повідомило агентство France 24.

Супертайфун Рагаса накрив північ Філіппін у понеділок, 22 вересня, із вітрами швидкістю до 215 кілометрів на годину, зриваючи дахи та валяючи дерева.

Зараз шторм рухається у напрямку півдня Китаю, де влада Шеньчженя готується до евакуації 400 000 осіб. Планується евакуація населення із прибережних та низинних районів.

У кількох інших містах провінції Гуандун оголосили про скасовування занять у школах і на роботі, а також про припинення роботи громадського транспорту через тайфун.

Гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific заявила, що, за її прогнозами, буде скасовано понад 500 рейсів, оскільки тайфун Рагаса загрожує фінансовому центру. Речниця авіакомпанії повідомила, що пасажирські рейси до та з міжнародного аеропорту Гонконгу будуть призупинені з 18:00 вівторка і "відновляться вдень у четвер".

На Філіппінах понад 10 000 мешканців були евакуйовані, школи та урядові установи у Манілі та ще у 29 провінціях були закриті в понеділок.

Водночас на Тайвані державна метеорологічна служба прогнозує "надзвичайно сильні дощі" на сході острова.