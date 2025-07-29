У Китаї через зливи загинуло 30 людей, ще 80 000 – евакуйовано

Пекін (Фото: Ju Huanzong/EPA)

Сильні дощі призвели до смерті десятків людей у Пекіні й відключення електроенергії в деяких селах, оскільки східні та центральні райони Китаю стикаються з негодою. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Унаслідок негоди було евакуйовано в безпечні райони понад 80 000 мешканців китайської столиці. 30 людей загинули через стихію.

Згідно з прогнозом національного метеорологічного агентства, деякі частини Китаю, зокрема Пекін, Тяньцзінь і Хебей, східна провінція Фуцзянь і Шанхай, зіткнуться з новими сильними дощами протягом наступних трьох днів. За даними бюро, в деяких районах може випасти до 270 мм опадів.

За даними Пекінської метеорологічної служби, у вівторок дощі в китайській столиці дещо вщухнуть, але в деяких місцях усе ще йтимуть сильні та проливні зливи. Увечері очікуються грози, а в середу дощі ненадовго припиняться.