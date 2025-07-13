У Техасі вже 129 загиблих і 166 зниклих безвісти через повені

У зв’язку зі стихією Дональд Трамп підписав декларацію про надзвичайний стан

Повінь у Техасі (Фото: Dustin Safranek/EPA)

У американському штаті Техас кількість загиблих через повені зросла до 129, пошуки зниклих безвісти людей тривають. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на місцеву владу.

За попередніми даними, жертвами стихії стали 129 людей. 166 осіб досі вважаються зниклими безвісти, повідомили посадовці.

Округ Керр постраждав найбільше, там загинуло щонайменше 103 особи, зокрема 36 дітей.

Президент США Дональд Трамп підписав декларацію про надзвичайний стан для округу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій уже працює там.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Медіа пише, що десятки чинних і колишніх бійців Військово-морських сил США допомагають у пошуково-відновлювальних роботах після руйнівної повені.