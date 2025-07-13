В Техасе уже 129 погибших и 166 пропавших без вести из-за наводнения

В связи со стихией Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении

Наводнение в Техасе (Фото: Dustin Safranek/EPA)

В американском штате Техас количество погибших из-за наводнения возросло до 129, поиски людей, пропавших без вести, продолжаются. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, жертвами стихии стали 129 человек. 166 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили чиновники.

Округ Керр пострадал больше всего, там погибли по меньшей мере 103 человека, в том числе 36 детей.

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении для округа, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже работает там.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Медиа пишет, что десятки действующих и бывших бойцов Военно-морских сил США помогают в поисково-восстановительных работах после разрушительного наводнения.