У Греції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі – фото, відео

Лісова пожежа в Туреччині (Фото: Murat Kocabas/EPA)

Наприкінці липня Туреччину та Грецію охопили масштабні лісові пожежі, влада оголосила евакуацію з деяких територій через загрозу для населення. Про це повідомили телеканал BBC та агентство Associated Press.

Греція продовжує боротьбу з п'ятьма великими лісовими пожежами у всій країні на тлі сильної спеки, і очікується, що екстремальні температури збережуться. В неділю температура досягне +44 градусів.

Речник пожежної бригади Васіліос Ватракоянніс заявив, що ситуація покращилася після "нічної боротьби", але попередив, що ризик нових пожеж у неділю залишається "надзвичайно небезпечним".

Міністр із питань кліматичної кризи та цивільного захисту Греції Янніс Кефалогіанніс раніше заявляв: "У нас є поранення пожежників, людські життя опинилися під загрозою, майно було спалено, а лісові масиви знищено".

Сильний вітер продовжував роздмухувати полум'я в неділю. Греція офіційно звернулася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу з проханням надати шість пожежних літаків.

На Кітірі пожежа швидко поширювалася після того, як спалахнула в суботу вранці в селі Піцінадес. За попередніми оцінками, близько 20% острова постраждало від пожежі.

У неділю було оголошено нові попередження про евакуацію, наказуючи мешканцям кількох сіл покинути територію.

Пожежа, яка спалахнула в суботу в Аттиці, за 30 км від Афін, швидко поширюється. Хоча основний осередок займання вдалося локалізувати, в області продовжують працювати 200 пожежників за підтримки гелікоптерів та літаків. У регіоні проводиться евакуація.

На острові Евія, за словами офіційних осіб, пожежа поблизу Піссони в суботу "вийшла з-під контролю". Шістьох пожежників доставили до лікарні з опіками та отруєнням димом, а кілька сіл залишилися без електроенергії.

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

Від лісових пожеж потерпає і сусідня з Грецією Туреччина. Вогонь загрожує Бурсі, четвертому за величиною місту країни, змусивши понад 1700 людей покинути свої домівки й призвівши до загибелі пожежника.

Полум'я охопило 3000 гектарів землі навколо міста. Шосе, що з'єднує Бурсу з Анкарою, було закрито через горіння навколишніх лісів.

Міністр лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі заявив, що пожежники у всій країні в суботу боролися з 84 окремими пожежами. За його словами, найбільша загроза – північному заходу країни, включно з Карабюком, де з вівторка тривають лісові пожежі.

Незвично високі температури, суха погода та сильний вітер підживлюють лісові пожежі.

У країні 14 людей загинули протягом останніх тижнів, зокрема 10 волонтерів-рятувальників та працівників лісового господарства.

Şu görüntü karşısında gözleriniz dolmuyor,içiniz yanmıyor,öfke yutkunmanıza engel olmuyorsa cidden insanlığınızı sorgulayın....Yanıyor Yeşil Bursa #bursayanıyor pic.twitter.com/q0PsaqyJ9P — Gazoz kapağı♠️ (@kalimbayk7) July 26, 2025

Наприкінці травня у канадській провінції Манітоба через масштабні лісові пожежі, що охопили центральні та західні регіони, оголосили надзвичайний стан. Влада оголосила евакуацію 17 000 людей.