В Греции и Турции бушуют масштабные лесные пожары – фото, видео

Тушение пожаров в обеих странах осложняет жара и ветреная погода

Лесной пожар в Турции (Фото: Murat Kocabas/EPA)

В конце июля Турцию и Грецию охватили масштабные лесные пожары, власти объявили эвакуацию с некоторых территорий из-за угрозы для населения. Об этом сообщили телеканал BBC и агентство Associated Press.

Греция продолжает борьбу с пятью крупными лесными пожарами по всей стране на фоне сильной жары, и ожидается, что экстремальные температуры сохранятся. В воскресенье температура достигнет +44 градусов.

Представитель пожарной бригады Василиос Ватракояннис заявил, что ситуация улучшилась после "ночной борьбы", но предупредил, что риск новых пожаров в воскресенье остается "чрезвычайно опасным".

Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Яннис Кефалогианнис ранее заявлял: "У нас есть ранения пожарных, человеческие жизни оказались под угрозой, имущество было сожжено, а лесные массивы уничтожены".

Сильный ветер продолжал раздувать пламя в воскресенье. Греция официально обратилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза с просьбой предоставить шесть пожарных самолетов.

На Китире пожар быстро распространялся после того, как вспыхнул в субботу утром в деревне Пицинадес. По предварительным оценкам, около 20% острова пострадало от пожара.

В воскресенье были объявлены новые предупреждения об эвакуации, приказывая жителям нескольких сел покинуть территорию.

Пожар, вспыхнувший в субботу в Аттике, в 30 км от Афин, быстро распространяется. Хотя основной очаг возгорания удалось локализовать, в области продолжают работать 200 пожарных при поддержке вертолетов и самолетов. В регионе проводится эвакуация.

На острове Эвия, по словам официальных лиц, пожар вблизи Писсоны в субботу "вышел из-под контроля". Шестерых пожарных доставили в больницу с ожогами и отравлением дымом, а несколько деревень остались без электроэнергии.

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

Фото: Yannis Kolesidis/EPA

От лесных пожаров страдает и соседняя с Грецией Турция. Огонь угрожает Бурсе, четвертому по величине городу страны, заставив более 1700 человек покинуть свои дома и приведя к гибели пожарного.

Пламя охватило 3000 гектаров земли вокруг города. Шоссе, соединяющее Бурсу с Анкарой, было закрыто из-за горения окружающих лесов.

Министр лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли заявил, что пожарные по всей стране в субботу боролись с 84 отдельными пожарами. По его словам, наибольшая угроза – северо-западу страны, включая Карабюк, где со вторника продолжаются лесные пожары.

Необычно высокие температуры, сухая погода и сильный ветер подпитывают лесные пожары.

В стране 14 человек погибли в течение последних недель, в том числе 10 волонтеров-спасателей и работников лесного хозяйства.

Şu görüntü karşısında gözleriniz dolmuyor,içiniz yanmıyor,öfke yutkunmanıza engel olmuyorsa cidden insanlığınızı sorgulayın....Yanıyor Yeşil Bursa #bursayanıyor pic.twitter.com/q0PsaqyJ9P - Gazoz kapağı♠️ (@kalimbayk7) 26 июля 2025 г