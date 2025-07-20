Из-за наводнений и оползней в Южной Корее погибли 17 человек, 11 пропали без вести
17 человек погибли и 11 пропали без вести в результате сильных дождей и оползней, которые начались по всей Южной Корее 16 июля. Об этом сообщили в правительстве страны, передает медиа Yonhap.
Большая часть жертв – 10 погибших и четверо пропавших без вести – приходится на южный округ Санчхон. Там еще продолжаются спасательные работы, и количество жертв и пострадавших может измениться.
Проливные дожди обрушились на страну со среды. В частности, в вышеупомянутом Санчхоне по состоянию на вечер воскресенья выпало 793,5 миллиметра (79,35 сантиметра) осадков.
Власти зафиксировали 1999 случаев затопления дорог, оползней и разрушений общественных объектов, а также 2238 случаев повреждения частной собственности, например, зданий и сельскохозяйственных угодий.
В целом 13 492 человека получили убежище в 15 крупных городах и провинциях. Было отменено 62 авиарейса.
Власти ожидали, что в конце воскресенья в ряде районов пройдут ливни, но с 18:00 (12:00 по Киеву) отменили самый высокий уровень угрозы.
- В субботу, 19 июля, экскурсионная лодка перевернулась во время шторма в бухте Халонг, популярном туристическом месте во Вьетнаме. Подтверждена гибель по меньшей мере 35 человек, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.
Комментарии (0)