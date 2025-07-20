Вьетнам: перевернулась туристическая лодка, десятки людей погибли – фото

Туристический катер после инцидента (Фото: Хоанг Фонг)

В субботу, 19 июля, во время шторма в заливе Халонг, популярном туристическом месте во Вьетнаме, перевернулся экскурсионный катер. Подтверждена гибель по меньшей мере 35 человек, несколько человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает VN Express.

Судно под названием Vinh Xanh 58 попало в шторм днем и перевернулось, по словам очевидцев, за считанные секунды. Инцидент произошел недалеко от острова Дау Го, где находится одноименная пещера – природная достопримечательность.

На борту экскурсионного катера находились 49 человек – 46 туристов, в том числе более 20 детей, капитан и два члена экипажа.

По данным СМИ, самому старшему пассажиру было 53 года, а самому младшему – всего 3. Большинство пассажиров были из столицы Вьетнама, Ханоя.

На место происшествия были мобилизованы военно-морской флот, пограничники, полиция и портовая администрация, а также 27 катеров и два спасательных судна, но сильный дождь и наступавшая темнота затруднили спасательную операцию.

Было спасено 10 человек, в том числе мальчики 10 и 14 лет, и обнаружено 35 погибших. Состояние спасенных стабильное.

Еще четверо человек числятся пропавшими без вести.

20 июля лодку отбуксировали к берегу. Документы о ее техническом осмотре действительны до конца 2026 года.

Халонгский залив — популярное туристическое место и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из примерно 1600 известняковых островов и островков.

Фото: Хоанг Фонг