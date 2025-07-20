У В'єтнамі перекинувся туристичний човен, десятки людей загинули – фото

Екскурсійний човен після інциденту (Фото: Hoàng Phong)

Екскурсійний човен перекинувся під час шторму у бухті Халонг, популярному туристичному місці у В'єтнамі, у суботу, 19 липня. Підтверджена загибель щонайменше 35 людей, ще декілька людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє VN Express.

Судно під назвою Vinh Xanh 58 потрапило у шторм вдень та перевернулося, за свідченням очевидців, за лічені секунди. Інцидент стався поблизу острова Дау Го, де міститься однойменна печера – визначна пам'ятка природи.

На борту екскурсійного човна було 49 осіб – 46 туристів, зокрема понад 20 дітей, капітан та двоє членів екіпажу.

За даними медіа, найстаршому пасажиру було 53 роки, а наймолодшому – лише 3. Більшість пасажирів були зі столиці В'єтнаму Ханоя.

На місце події було мобілізовано військово-морський флот, прикордонників, поліцію та портову адміністрацію, а також 27 катерів та два рятувальні судна, але сильний дощ та темрява, що насувалася, ускладнили рятувальну операцію.

Було врятовано 10 людей, зокрема хлопчиків 10 та 14 років, та знайдено 35 загиблих. Стан врятованих стабільний.

Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти.

20 липня човен було відбуксовано до берега. Документи щодо його безпекової перевірки чинні до кінця 2026 року.

Бухта Халонг – популярне туристичне місце та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що складається з близько 1600 вапнякових островів та острівців.

Фото: Hoàng Phong