Біля берегів Єгипту затонув туристичний підводний човен з росіянами на борту, є загиблі

Неподалік від Хургади в Єгипті затонув підводний човен з російськими туристами на борту, внаслідок інциденту є загиблі та поранені. Про це повідомляють Associated Press та генеральне консульство Росії в Хургаді.

AP написало про шістьох загиблих та дев'ятьох поранених, посилаючись на двох неназваних місцевих єгипетських чиновників. Агентство також повідомило, що на підводному човні перебували люди різних національностей.

A tourist submarine, Sindbad, sank off Hurghada, Egypt, killing six and injuring nine. Of 44 passengers, 29 were rescued. The cause is unclear, and an investigation is underway. Emergency services responded swiftly to the Red Sea tragedy.

Генконсульство РФ в Хургаді написало, що загиблих четверо і вони є росіянами. Доля кількох туристів з'ясовується. Загалом на борту було 45 росіян, серед них неповнолітні, а також члени екіпажу. Вони були на підводній екскурсії з оглядом коралового рифу.

6 confirmed dead, some missing, but some survived.

