Біля берегів Єгипту затонув туристичний підводний човен з росіянами на борту, є загиблі
Хургада (Фото: depositphotos.com)

Неподалік від Хургади в Єгипті затонув підводний човен з російськими туристами на борту, внаслідок інциденту є загиблі та поранені. Про це повідомляють Associated Press та генеральне консульство Росії в Хургаді.

AP написало про шістьох загиблих та дев'ятьох поранених, посилаючись на двох неназваних місцевих єгипетських чиновників. Агентство також повідомило, що на підводному човні перебували люди різних національностей.

Генконсульство РФ в Хургаді написало, що загиблих четверо і вони є росіянами. Доля кількох туристів з'ясовується. Загалом на борту було 45 росіян, серед них неповнолітні, а також члени екіпажу. Вони були на підводній екскурсії з оглядом коралового рифу.

Згідно з заявою влади єгипетського регіону Червоного моря, медики врятували 29 пасажирів підводного човна. За даними російського консульства, врятованих доставили до своїх готелів та лікарень Хургади.

За інформацією дипломатичного представництва РФ, човен "Сіндбад", що має назву готелю-власника, розбився в одному кілометрі від узбережжя єгипетського міста Хургада. Причина затоплення судна наразі невідома.

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