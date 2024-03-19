У Росії спалахнув траулер "Капітан Лобанов". Росіяни пишуть про загиблого та безвісти зниклих

Траулер ''Капітан Лобанов'' (Фото: пропагандистські російські ЗМІ)

У Калінінградській області РФ сталася пожежа на борту траулера "Капітан Лобанов", внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Це підтвердили пропагандистські російські ЗМІ.

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Росіяни стверджують, що займання сталося внаслідок "позаштатної ситуації". Подробиць не розкривають, але відомо про поранених та щонайменше одного загиблого та двох зниклих безвісти.

За даними російських Telegram-каналів траулер затонув у Балтиці неподалік міста Піонерський. Із семи членів екіпажу вдалося врятувати чотирьох.

Це не перша надзвичайна ситуація на цьому судні. У червні 2021 року малий рибальський траулер "Капітан Лобанов" завалився набік під час спуску на воду, після чого частково затонув. Тоді ніхто не постраждав.

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