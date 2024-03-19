В России вспыхнул траулер "Капитан Лобанов". РосСМИ пишут о погибшем и без вести пропавших

Траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский близ Калининграда

Траулер ''Капитан Лобанов'' (Фото: пропагандистские российские СМИ)

В Калининградской области РФ произошел пожар на борту траулера "Капитан Лобанов", в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Это подтвердили российские пропагандистские СМИ.

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Россияне утверждают, что возгорание произошло в результате "внештатной ситуации". Подробностей не раскрывают, но известно о раненых и по меньшей мере одном погибшем и двух пропавших без вести.

По данным российских Telegram-каналов траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Из семи членов экипажа удалось спасти четверых.

Это не первая чрезвычайная ситуация на судне. В июне 2021 года малый рыболовный траулер "Капитан Лобанов" завалился на бок при спуске на воду, после чего частично затонул. Тогда никто не пострадал.

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