У бухтах Севастополя дедалі менше кораблів РФ. У сухому доці – субмарина "Ростов-на-Дону": фото

На ремонті у росіян стоять два великі десантні кораблі

Фото: PlanetLab\MT Anderson

У Севастопольських бухтах стає дедалі менше російських кораблів незалежно від їхніх класів та видів. Станом на 15 січня там не зафіксовано жодного носія крилатих ракет типу "Калібр", також майже пуста пристань для фрегатів. Відповідні супутникові фото опублікував у соцмережі X (Twitter) OSINT-дослідник MT Anderson.

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Згідно з супутниковими знімками, у бухтах Севастополя є:

→ один сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник";

→ один великий десантний корабель проєкту 775;

→ два базові тральщики проєкту 12700 "Александрит";

→ один малий протичовновий корабель проєкту 1124;

→ один розвідкорабель "Іван Хурс".

У ремонті в Севастопольському морському заводі зараз є два великі десантні кораблі проєкту 775.

Щодо фрегатів – присутні кораблі класів "Кривак", "Олександрит" та "Гриша".

Фото: PlanetLab\MT Anderson

Крім того, субмарина "Ростов-на-Дону", пошкоджена українськими військовими 13 вересня 2023 року, досі стоїть у сухому доці. Імовірно, росіяни сподіваються її відремонтувати.

Фото: PlanetLab\MT Anderson

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію про Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

В Oryx на підставі супутникового знімка вважають доведеним, що підводний човен росіян після ракетного удару не може бути відновлений.

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