В бухтах Севастополя все меньше кораблей РФ. В сухом доке – субмарина Ростов-на-Дону: фото

На ремонте у россиян находятся два больших десантных корабля

Фото: PlanetLab\MT Anderson

В Севастопольских бухтах становится все меньше российских кораблей, независимо от их классов и видов. По состоянию на 15 января там не зафиксирован ни один носитель крылатых ракет типа "Калибр", также почти пустая пристань для фрегатов. Соответствующие спутниковые фото опубликовал в соцсети X (Twitter) OSINT-исследователь MT Anderson.

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Согласно спутниковым снимкам, в бухтах Севастополя находятся:

→ один сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";

→ один большой десантный корабль проекта 775;

→ два базовых тральщика проекта 12700 "Александрит";

→ один малый противолодочный корабль проекта 1124;

→ один разведкорабль "Иван Хурс".

В ремонте в Севастопольском морском заводе находятся два крупных десантных корабля проекта 775.

Относительно фрегатов присутствуют корабли классов "Кривак", "Александрит" и "Гриша".

Фото: PlanetLab\MT Anderson

Кроме того, субмарина "Ростов-на-Дону", поврежденная украинскими военными 13 сентября 2023 года, до сих пор находится в сухом доке. Вероятно, россияне надеются ее отремонтировать.

Фото: PlanetLab\MT Anderson

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило британское издание Sky News.

В Oryx на основании спутникового снимка считают доказанным, что подлодка россиян после ракетного удара не может быть восстановлена.

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