В Африці загинуло понад 90 людей через катастрофу з поромом – рятувалися від холери

Рибалки у Мозамбіку (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Понад 90 людей загинули після того, як біля північного узбережжя африканської країни Мозамбік затонув пором. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Посадовці провінції Нампула заявили, що вдалося врятувати п'ятьох людей з близько 130, котрі могли перебувати на борту судна.

Люди рятувалися від спалаху холери, серед загиблих багато дітей, повідомив державний секретар Нампули Хайме Нето.

За його словами, човен затонув, оскільки був переповнений та непридатний для перевезення пасажирів.

BBC повідомляє про неперевірене відео, опубліковане у соцмережах, на якому показано десятки тіл на пляжі.

За даними ЗМІ, пором, судячи з усього, прямував з Лунга на острів Мозамбік біля узбережжя Нампули. Відстань між ними складає близько 28 км через море.

Провінція Нампула була однією з найбільш постраждалих від спалаху холери, котра з січня 2023 року поширилася на декілька країн півдня Африки. ЮНІСЕФ зазначає, що нинішній спалах хвороби є найгіршим за останні 25 років.

З жовтня минулого року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків холери й 30 смертей.

Заколот ісламістів понад шість років тому у сусідній провінції Кабо-Дельгадо забрав життя щонайменше 4000 осіб і витіснив майже мільйон людей з регіону, зауважує BBC.

Впродовж 400 років острів Мозамбік був столицею португальської колонії Східна Африка. Острів є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через свою колоніальну архітектуру та багату історію як торгового центру.

Нампула на мапі (Фото: BBC)

Читайте також: У Китаї стався землетрус магнітудою 6,2. Щонайменше 118 людей загинули – відео