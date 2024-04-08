В Африке погибли более 90 человек из-за катастрофы с паромом – спасались от холеры

Рыбаки в Мозамбике (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Более 90 человек погибли после того, как у северного побережья африканской страны Мозамбик затонул паром. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

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Чиновники провинции Нампула заявили, что удалось спасти пятерых из около 130 человек, которые могли находиться на борту судна.

Люди спасались от вспышки холеры, среди погибших много детей, сообщил государственный секретарь Нампулы Хайме Нето.

По его словам, лодка затонула, поскольку была переполнена и непригодна для перевозки пассажиров.

BBC сообщает о непроверенном видео, опубликованном в соцсетях, на котором показаны десятки тел на пляже.

По данным СМИ, паром, судя по всему, направлялся из Лунга на остров Мозамбик у побережья Нампулы. Расстояние между ними составляет около 28 км через море.

Провинция Нампула была одной из наиболее пострадавших от вспышки холеры, с января 2023 года распространившейся на несколько стран юга Африки. ЮНИСЕФ отмечает, что нынешняя вспышка болезни является самой худшей за последние 25 лет.

С октября прошлого года Мозамбик сообщил о 13 700 подтвержденных случаях холеры и 30 смертях.

Мятеж исламистов более шести лет назад в соседней провинции Кабо-Дельгадо унес жизни по меньшей мере 4000 человек и вытеснил почти миллион человек из региона, отмечает BBC.

На протяжении 400 лет остров Мозамбик был столицей португальской колонии Восточная Африка. Остров является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей колониальной архитектуры и богатой истории как торгового центра.

Нампула на карте (Фото: BBC)

Лунга и остров Мозамбик (Скриншот с Google Maps)

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