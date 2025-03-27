У берегов Египта затонула туристическая подлодка с россиянами на борту, есть погибшие
Хургада (Фото: depositphotos.com)

Недалеко от Хургады в Египте затонула подлодка с российскими туристами на борту, в результате инцидента есть погибшие и раненные. Об этом сообщает Associated Press и генеральное консульство России в Хургаде.

AP написало о шести погибших и девяти раненых, ссылаясь на двух неназванных местных египетских чиновников. Агентство также сообщило, что на подлодке находились люди разных национальностей.

Генконсульство РФ в Хургаде написало, что погибших четверо и они россияне. Судьба нескольких туристов выясняется. Всего на борту находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние, а также члены экипажа. Они были на подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.

Согласно заявлению властей египетского региона Красного моря, медики спасли 29 пассажиров подлодки. По данным российского консульства, спасенных доставили в свои гостиницы и больницы Хургады.

По информации дипломатического представительства РФ, лодка "Синдбад", которая имеет название отеля-владельца, разбилась в одном километре от побережья египетского города Хургада. Причина затопления судна пока неизвестна.

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