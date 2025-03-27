Хургада (Фото: depositphotos.com)

Недалеко от Хургады в Египте затонула подлодка с российскими туристами на борту, в результате инцидента есть погибшие и раненные. Об этом сообщает Associated Press и генеральное консульство России в Хургаде.

AP написало о шести погибших и девяти раненых, ссылаясь на двух неназванных местных египетских чиновников. Агентство также сообщило, что на подлодке находились люди разных национальностей.

Турист submarine, Синдабд, sank of Hurghada, Египет, стрельба из шести и уничтожения реки. Of 44 passengers, 29 were rescued. В связи с неудовлетворительным, и в investigation является подземным. Недвижимость услуг отражена невнятно к Red Sea tragedy. pic.twitter.com/OubGFKI03X — GeoTechWar (@geotechwar) 27 марта 2025

Генконсульство РФ в Хургаде написало, что погибших четверо и они россияне. Судьба нескольких туристов выясняется. Всего на борту находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние, а также члены экипажа. Они были на подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.

̷G̷r̷e̷a̷t̶ Mixed news from Egypt this ranking where some 🇷🇺s appear to have survived when a scenic tour sub w 45 of the aboard took in more of coral reef thhan they expecting.

6 подтвержден mountain, some missing, но some survived.

Developing story⬇️ https://t.co/1s67n18HnZ pic.twitter.com/xq1KfZWqzA — Russian Ministry of Accidental Russian Fires (@EPICGOPFAIL) March 27, 2025

Согласно заявлению властей египетского региона Красного моря, медики спасли 29 пассажиров подлодки. По данным российского консульства, спасенных доставили в свои гостиницы и больницы Хургады.

По информации дипломатического представительства РФ, лодка "Синдбад", которая имеет название отеля-владельца, разбилась в одном километре от побережья египетского города Хургада. Причина затопления судна пока неизвестна.

19 марта 2024 года в России произошел пожар на траулере "Капитан Лобанов".

8 апреля из-за катастрофы с паромом в Африке погибли более 90 человек, спасавшихся от холеры.