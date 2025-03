У берегов Египта затонула туристическая подлодка с россиянами на борту, есть погибшие

Недалеко от Хургады в Египте затонула подлодка с российскими туристами на борту, в результате инцидента есть погибшие и раненные. Об этом сообщает Associated Press и генеральное консульство России в Хургаде.

AP написало о шести погибших и девяти раненых, ссылаясь на двух неназванных местных египетских чиновников. Агентство также сообщило, что на подлодке находились люди разных национальностей.

Генконсульство РФ в Хургаде написало, что погибших четверо и они россияне. Судьба нескольких туристов выясняется. Всего на борту находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние, а также члены экипажа. Они были на подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.

