Через повені та оповзні у Південній Кореї загинули 17 людей, 11 зникли безвісти

У Республіці Корея негода пошкодила понад 2000 будівель та сільськогосподарських угідь

Фото: Yonhap / EPA

17 людей загинули і 11 зникли безвісти унаслідок сильних дощів та оповзнів, які почалися у всій Південній Кореї 16 липня. Про це повідомили в уряді країни, передає медіа Yonhap.

Більша частина жертв – 10 загиблих і четверо зниклих безвісти – припадає на південний округ Санчхон. Там ще продовжуються рятувальні роботи, й кількість жертв та постраждалих може змінитися.

Проливні дощі обрушилися на країну із середи. Зокрема, у вищезгаданому Санчхоні станом на вечір неділі випало 793,5 міліметра (79,35 сантиметра) опадів.

Влада зафіксувала 1999 випадків затоплення доріг, зсуву ґрунту й руйнування громадських об'єктів, а також 2238 випадків пошкодження приватної власності, як-от будівель та сільськогосподарських угідь.

Загалом 13 492 людини отримали притулок у 15 великих містах і провінціях. Було скасовано 62 авіарейси.

Влада очікувала, що наприкінці неділі у низці районів пройдуть зливи, але з 18:00 (12:00 за київським часом) скасувала найвищий рівень загрози.

Фото: Yonhap / EPA

Фото: Yonhap / EPA