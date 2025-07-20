Через повені та оповзні у Південній Кореї загинули 17 людей, 11 зникли безвісти
17 людей загинули і 11 зникли безвісти унаслідок сильних дощів та оповзнів, які почалися у всій Південній Кореї 16 липня. Про це повідомили в уряді країни, передає медіа Yonhap.
Більша частина жертв – 10 загиблих і четверо зниклих безвісти – припадає на південний округ Санчхон. Там ще продовжуються рятувальні роботи, й кількість жертв та постраждалих може змінитися.
Проливні дощі обрушилися на країну із середи. Зокрема, у вищезгаданому Санчхоні станом на вечір неділі випало 793,5 міліметра (79,35 сантиметра) опадів.
Влада зафіксувала 1999 випадків затоплення доріг, зсуву ґрунту й руйнування громадських об'єктів, а також 2238 випадків пошкодження приватної власності, як-от будівель та сільськогосподарських угідь.
Загалом 13 492 людини отримали притулок у 15 великих містах і провінціях. Було скасовано 62 авіарейси.
Влада очікувала, що наприкінці неділі у низці районів пройдуть зливи, але з 18:00 (12:00 за київським часом) скасувала найвищий рівень загрози.
- У суботу, 19 липня, екскурсійний човен перекинувся під час шторму у бухті Халонг, популярному туристичному місці у В'єтнамі. Підтверджена загибель щонайменше 35 людей, ще декілька людей вважаються зниклими безвісти.
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