В Канаде бушуют лесные пожары, более 17 000 человек должны эвакуироваться – видео

В канадской провинции Манитоба из-за масштабных лесных пожаров, охвативших центральные и западные регионы, объявили чрезвычайное положение, сообщает Reuters. 28 мая власти сообщили, что более 17 000 человек, в том числе жители города Флин-Флон, должны срочно уехать из опасных районов.

Премьер Манитобы Мани Кинью заявил, что часть эвакуированных разместят в спорткомплексах и общественных центрах в Виннипеге и других городах. К операции будут привлечены федеральные военные, которые будут помогать с перевозкой людей.

Кинью подчеркнул, что это одна из самых масштабных эвакуаций для местных и она требует четкого взаимодействия всех уровней власти.

В соседней провинции Альберта пожары вынудили приостановить часть нефтедобычи. Компания Cenovus Energy уменьшила количество работников на объекте Foster Creek вблизи озера Чипевян, где огонь уже уничтожил около 3000 гектаров леса.

Еще один большой пожар охватил 1600 гектаров возле городка Свон-Хиллз – оттуда уже эвакуировали около 1200 жителей.

