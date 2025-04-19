В Канаде загорелся музей украинской культуры и наследия
Вблизи канадского города Эдмонтон вспыхнул пожар, охвативший музей украинской культуры и наследия. Огонь перебросился с соседнего поля, сообщила Королевская канадская конная полиция в Альберте.
Пожар травы возник около 19:20 18 апреля (19 апреля в 02:20 по киевскому времени) восточнее Национального парка "Лосиный остров", что за селом украинского культурного наследия.
Правоохранители подтвердили, что огонь распространился на постройки в селе, однако причина возгорания не сообщалась. Из-за сильного задымления жителей просили избегать эту территорию и использовать альтернативные маршруты для поездок.
Также была объявлена временная эвакуация населения, шоссе 16 перекрывали между Национальным парком Элк-Айленд и дорогой Range Road 194 в обоих направлениях.
Эвакуация была отменена в 21:50 по местному времени (около 05:00 по Киеву), пожар под контролем.
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