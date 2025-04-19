В Канаде загорелся музей украинской культуры и наследия

Пожар (Фото: facebook.com/RCMPinAlberta)

Вблизи канадского города Эдмонтон вспыхнул пожар, охвативший музей украинской культуры и наследия. Огонь перебросился с соседнего поля, сообщила Королевская канадская конная полиция в Альберте.

Пожар травы возник около 19:20 18 апреля (19 апреля в 02:20 по киевскому времени) восточнее Национального парка "Лосиный остров", что за селом украинского культурного наследия.

Правоохранители подтвердили, что огонь распространился на постройки в селе, однако причина возгорания не сообщалась. Из-за сильного задымления жителей просили избегать эту территорию и использовать альтернативные маршруты для поездок.

Также была объявлена временная эвакуация населения, шоссе 16 перекрывали между Национальным парком Элк-Айленд и дорогой Range Road 194 в обоих направлениях.

Эвакуация была отменена в 21:50 по местному времени (около 05:00 по Киеву), пожар под контролем.

Справка. Село наследия украинской культуры – это исторический музей под открытым небом в Канаде в 80 км к востоку от города Эдмонтон на экокультурной территории Калина Кантри. На территории сохранены оригинальные украинские дома, принадлежавшие первым переселенцам. В экспозиции показан быт украинцев с 1892-го по 1930 год.