У Канаді загорівся музей української культури та спадщини

Пожежа (Фото: facebook.com/RCMPinAlberta)

Поблизу канадського міста Едмонтон спалахнула пожежа, яка охопила музей української культури та спадщини. Вогонь перекинувся із сусіднього поля, повідомила Королівська канадська кінна поліція в Альберті.

Пожежа трави виникла близько 19:20 18 квітня (19 квітня о 02:20 за київським часом) на схід від Національного парку "Лосиний острів", що за селом української культурної спадщини.

Правоохоронці підтвердили, що вогонь поширився на споруди в селі, однак причина займання не повідомлялася. Через сильне задимлення мешканців просили уникати цієї території та використовувати альтернативні маршрути для поїздок.

Також було оголошено тимчасову евакуацію населення, шосе 16 перекривали між Національним парком Елк-Айленд та дорогою Range Road 194 в обох напрямках.

Евакуацію було скасовано о 21:50 за місцевим часом (близько 05:00 за Києвом), пожежа під контролем.

Довідка. Село спадщини української культури – це історичний музей просто неба у Канаді за 80 км на схід від міста Едмонтон на екокультурній території Калина Кантрі. На території збережені оригінальні українські домівки, які належали першим переселенцям. В експозиції показано побут українців з 1892-го до 1930 року.