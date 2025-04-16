У Курську спалахнула масштабна пожежа на заводі, який є частиною російського ВПК – відео

Підприємство спеціалізується на виробництві різних автомобільних компонентів, а також на виготовленні спеціалізованої техніки

Курський завод АПЗ-20 (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

У російському місті Курськ 16 квітня сталася масштабна пожежа на заводі АПЗ-20, який є частиною військово-промислового комплексу РФ. Місцеві ресурси публікують відео з місця.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Близько 16:30 за київським часом російські пропагандисти почали поширювати ролики, на яких великий клуб сірого диму здіймається над містом.

У ГУ МНС у Курській області повідомили, що пожежа сталася в районі підприємства на околиці міста. Місцеві Telegram-канали пишуть, що йдеться про Курський підшипниковий завод АПЗ-20.

Підприємство спеціалізується на виробництві різних автомобільних компонентів, а також на виготовленні спеціалізованої техніки, зокрема для оборонної промисловості.

У ніч проти 14 березня 2025 року в Росії вп'яте атакували нафтозавод у Туапсе.

У ніч проти 17 березня безпілотники атакували Єйськ у Краснодарському краї й Астраханську область Росії.

У ніч проти 19 березня внаслідок атаки безпілотників загорілась нафтобаза у Краснодарському краї.