В Курске масштабный пожар на заводе, который является частью российского ВПК – видео

Предприятие специализируется на производстве различных автомобильных компонентов, а также изготовлении специализированной техники

Курский завод АПЗ-20 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

В российском городе Курск 16 апреля произошел масштабный пожар на заводе АПЗ-20, являющегося частью военно-промышленного комплекса РФ. Местные ресурсы публикуют видео с места.

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Около 16:30 по Киеву российские пропагандисты начали распространять ролики, на которых большой клуб серого дыма поднимается над городом.

В ГУ МЧС в Курской области сообщили, что пожар произошел в районе предприятия на окраине города. Местные Telegram-каналы пишут, что речь идет о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.

Предприятие специализируется на производстве различных автомобильных компонентов, а также изготовлении специализированной техники, в частности для оборонной промышленности.

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