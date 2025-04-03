В российском Петрозаводске вспыхнул пожар на судостроительном заводе – видео

3 апреля в российской Республике Карелия произошел пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

Пожар на заводе в Петрозаводске (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

На судостроительном заводе в Петрозаводской в Республике Карелия (РФ) 3 апреля произошел пожар. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы и местные власти.

По данным вражеских медиа, пожар вспыхнул в четвертом цехе завода, где хранятся емкости с горючими веществами. Предварительной причиной возгорания называют взрыв газового баллона.

Свидетели из местных жителей указывают, что горит новый цех Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших.