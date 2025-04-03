В российском Петрозаводске вспыхнул пожар на судостроительном заводе – видео
На судостроительном заводе в Петрозаводской в Республике Карелия (РФ) 3 апреля произошел пожар. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы и местные власти.
По данным вражеских медиа, пожар вспыхнул в четвертом цехе завода, где хранятся емкости с горючими веществами. Предварительной причиной возгорания называют взрыв газового баллона.
Свидетели из местных жителей указывают, что горит новый цех Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших.
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