В Чехии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов, один человек ранен – фото

Последствия взрыва на складе завода в Чехии (Фото: Пожарно-спасательный корпус Чехии)

Утром 25 марта на территории комплекса по производству боеприпасов "Полицкие станки" (Poličské strojírny) в городе Поличка произошел взрыв. Тяжелое ранение получил один человек, сообщает портал Сeske Noviny.

Травмированный работник комплекса был доставлен вертолетом в больницу. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно. Все остальные работники предприятия были своевременно эвакуированы.

Фото: Пожарно-спасательный корпус Чехии

Взрыв произошел на складе боеприпасов, расположенном на территории комплекса. По данным полиции, возможной причиной инцидента является сбой технологии производства в одном из цехов.

В результате взрыва произошел пожар, которому был присвоен третий уровень опасности из четырех возможных.

По данным местных властей, жителям жилого района Боржины, который находится в 3 км от завода, ничего не угрожает.

Фото: Пожарно-спасательный корпус Чехии

Фото: Пожарно-спасательный корпус Чехии

Фото: Пожарно-спасательный корпус Чехии

Справка Завод в Поличке производит крупнокалиберные боеприпасы и занимается ремонтом военной техники и поставками запчастей. В предыдущие годы в комплексе Poličské strojírny уже случались инциденты. В сентябре 2015 года на заводе взорвалось 320 тонн пороха. Во время пожара два человека получили ожоги. В феврале 2017 года в результате серии взрывов на заводе пострадали 19 человек. Трое из них получили сильные ожоги, 120 человек были эвакуированы. Завод в Поличке производит крупнокалиберные боеприпасы и занимается ремонтом военной техники и поставками запчастей. В предыдущие годы в комплексе Poličské strojírny уже случались инциденты. В сентябре 2015 года на заводе взорвалось 320 тонн пороха. Во время пожара два человека получили ожоги. В феврале 2017 года в результате серии взрывов на заводе пострадали 19 человек. Трое из них получили сильные ожоги, 120 человек были эвакуированы.