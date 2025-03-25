В Чехии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов, один человек ранен – фото
Утром 25 марта на территории комплекса по производству боеприпасов "Полицкие станки" (Poličské strojírny) в городе Поличка произошел взрыв. Тяжелое ранение получил один человек, сообщает портал Сeske Noviny.
Травмированный работник комплекса был доставлен вертолетом в больницу. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно. Все остальные работники предприятия были своевременно эвакуированы.
Взрыв произошел на складе боеприпасов, расположенном на территории комплекса. По данным полиции, возможной причиной инцидента является сбой технологии производства в одном из цехов.
В результате взрыва произошел пожар, которому был присвоен третий уровень опасности из четырех возможных.
По данным местных властей, жителям жилого района Боржины, который находится в 3 км от завода, ничего не угрожает.
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