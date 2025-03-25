У Чехії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, одну людину поранено – фото

Наслідки вибуху на складі заводу в Чехії (Фото: Пожежно-рятувальний корпус Чехії)

Вранці 25 березня на території комплексу з виробництва боєприпасів "Поліцькі верстати" (Poličské strojírny) у місті Полічка стався вибух. Важке поранення отримала одна людина, повідомляє портал Сeske Noviny.

Травмованого робітника комплексу було доставлено гелікоптером до лікарні. Наразі про його стан нічого невідомо. Усіх інших працівників підприємства було вчасно евакуйовано.

Фото: Пожежно-рятувальний корпус Чехії

Вибух стався на складі боєприпасів, що розташований на території комплексу. За даними поліції, можливою причиною інциденту є збій у технології виробництва в одному з цехів.

Унаслідок вибуху сталася пожежа, якій було присвоєно третій рівень небезпеки з чотирьох можливих.

За даними місцевої влади, мешканцям житлового району Боржини, що у 3 км від заводу, нічого не загрожує.

Фото: Пожежно-рятувальний корпус Чехії

Фото: Пожежно-рятувальний корпус Чехії

Фото: Пожежно-рятувальний корпус Чехії

Довідка Завод у Полічці виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запчастин. У попередні роки в комплексі Poličské strojírny вже траплялися інциденти. У вересні 2015 року на заводі вибухнуло 320 тонн пороху. Під час пожежі, що виникла, двоє людей отримали опіки. У лютому 2017-го в результаті серії вибухів на заводі постраждали 19 людей. Троє з них отримали сильні опіки, 120 людей було евакуйовано. Завод у Полічці виробляє великокаліберні боєприпаси та займається ремонтом військової техніки та постачанням запчастин. У попередні роки в комплексі Poličské strojírny вже траплялися інциденти. У вересні 2015 року на заводі вибухнуло 320 тонн пороху. Під час пожежі, що виникла, двоє людей отримали опіки. У лютому 2017-го в результаті серії вибухів на заводі постраждали 19 людей. Троє з них отримали сильні опіки, 120 людей було евакуйовано.