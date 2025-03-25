У Чехії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів, одну людину поранено – фото
Вранці 25 березня на території комплексу з виробництва боєприпасів "Поліцькі верстати" (Poličské strojírny) у місті Полічка стався вибух. Важке поранення отримала одна людина, повідомляє портал Сeske Noviny.
Травмованого робітника комплексу було доставлено гелікоптером до лікарні. Наразі про його стан нічого невідомо. Усіх інших працівників підприємства було вчасно евакуйовано.
Вибух стався на складі боєприпасів, що розташований на території комплексу. За даними поліції, можливою причиною інциденту є збій у технології виробництва в одному з цехів.
Унаслідок вибуху сталася пожежа, якій було присвоєно третій рівень небезпеки з чотирьох можливих.
За даними місцевої влади, мешканцям житлового району Боржини, що у 3 км від заводу, нічого не загрожує.
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