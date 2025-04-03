У російському Петрозаводську спалахнула пожежа на суднобудівному заводі – відео
На суднобудівному заводі у Петрозаводську в Республіці Карелія (РФ) 3 квітня сталася пожежа. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси та місцева влада.
За даними ворожих медіа, пожежа спалахнула в четвертому цеху заводу, де зберігаються місткості з горючими речовинами. Попередньою причиною загоряння називають вибух газового балона.
Свідки з-поміж місцевих мешканців вказують, що горить новий цех Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу.
Глава Карелії Артур Парфенчиков повідомив про трьох постраждалих.
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