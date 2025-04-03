У російському Петрозаводську спалахнула пожежа на суднобудівному заводі – відео

3 квітня у російській Республіці Карелія сталася пожежа на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі

Пожежа на заводі в Петрозаводську (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На суднобудівному заводі у Петрозаводську в Республіці Карелія (РФ) 3 квітня сталася пожежа. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси та місцева влада.

За даними ворожих медіа, пожежа спалахнула в четвертому цеху заводу, де зберігаються місткості з горючими речовинами. Попередньою причиною загоряння називають вибух газового балона.

Свідки з-поміж місцевих мешканців вказують, що горить новий цех Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу.

Глава Карелії Артур Парфенчиков повідомив про трьох постраждалих.