У російському Оренбурзі вибухнула та загорілася ТЕЦ – відео
Сакмарська ТЕЦ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У російському Оренбурзі вранці 13 квітня стався вибух на теплоелектроцентралі. Пропагандистські ресурси публікують фото та відео з місця.

За даними росіян, інцидент стався на Сакмарській ТЕЦ в Оренбурзі, яка забезпечує місцевих жителів гарячою водою, електричною й тепловою енергією. У частині будинків зараз немає електрики.

Місцевому виданню Оренбург Медиа в Єдиній чергово-диспетчерській службі області повідомили, що "сталося замикання на трансформаторній підстанції". Судячи з відео, зафільмованого камерами зовнішнього спостереження, вибух стався о 05:08 за місцевим часом.

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