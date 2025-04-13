У російському Оренбурзі вибухнула та загорілася ТЕЦ – відео

Судячи з відео, зафільмованого камерами зовнішнього спостереження, вибух на Оренбурзькій ТЕЦ стався о 05:08 за місцевим часом

Сакмарська ТЕЦ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У російському Оренбурзі вранці 13 квітня стався вибух на теплоелектроцентралі. Пропагандистські ресурси публікують фото та відео з місця.

За даними росіян, інцидент стався на Сакмарській ТЕЦ в Оренбурзі, яка забезпечує місцевих жителів гарячою водою, електричною й тепловою енергією. У частині будинків зараз немає електрики.

Місцевому виданню Оренбург Медиа в Єдиній чергово-диспетчерській службі області повідомили, що "сталося замикання на трансформаторній підстанції". Судячи з відео, зафільмованого камерами зовнішнього спостереження, вибух стався о 05:08 за місцевим часом.

Росія та Україна домовились про припинення атак на енергооб'єкти на 30 днів за посередництва США. Кремль наполягає, що мораторій набув чинності з 18 березня.

21 березня Росія звинувачувала Україну в ударах по газовимірювальній станції "Суджа", Генеральний штаб це заперечив.

Росія й Україна обговорювали зі США припинення ударів по енергетичній інфраструктурі під час перемовин 23-25 березня в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

Керівництво України вважає, що домовленості про режим припинення вогню в енергетичній сфері, досягнуті за підсумками переговорів у Саудівській Аравії, наразі вважаються чинними.