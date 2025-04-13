В российском Оренбурге взорвалась и загорелась ТЭЦ – видео

Судя по видео, снятому камерами внешнего наблюдения, взрыв на Оренбургской ТЭЦ произошел в 05:08 по местному времени

Сакмарская ТЭЦ (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В Оренбурге утром 13 апреля произошел взрыв на теплоэлектроцентрале. Пропагандистские ресурсы публикуют фотографии и видео с места.

По данным россиян, инцидент произошел на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, обеспечивающей местных жителей горячей водой, электрической и тепловой энергией. У части домов сейчас нет электричества.

Местному изданию Оренбург Медиа в Единой дежурно-диспетчерской службе области сообщили, что "произошло замыкание на трансформаторной подстанции". Судя по видео, снятому камерами внешнего наблюдения, взрыв произошел в 05:08 по местному времени.

Россия и Украина договорились о прекращении атак на энергообъекты на 30 дней при посредничестве США. Кремль настаивает, что мораторий вступил в силу с 18 марта.

21 марта Россия обвиняла Украину в ударах по газоизмерительной станции "Суджа", Генеральный штаб это отрицал.

Россия и Украина обсуждали с США прекращение ударов по энергетической инфраструктуре во время переговоров 23-25 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Руководство Украины считает, что договоренности о режиме прекращения огня в энергетической сфере, достигнутые по итогам переговоров в Саудовской Аравии, считаются действующими.