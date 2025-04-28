В Южной Корее вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуируют 1200 человек

Для тушения огня задействованы 738 человек и почти три десятка вертолетов

Пожар в Южной Корее (Фото: Yonhap News Agency)

В Южной Корее снова вспыхнул лесной пожар, власти приказали эвакуировать более 1200 жителей. Об этом сообщает Лесная служба Республики Корея.

Лесной пожар возник около 14:02 (08:00 по Киеву) в городе Тэгу на севере страны в районе Бук-гу. Ему присвоили третий ранг опасности. За два часа огонь охватил около 50 гектаров земли из-за засушливых условий и постоянных ветров, отмечают в лесной службе.

Власти города объявили эвакуацию населения, перекрыто шоссе Кёнбу из-за опасений в распространении дальнейшего возгорания. Информации о пострадавших или разрушениях в результате пожара нет, но по информации Yonhap News Agency, огонь начал распространяться на деревни.

Для ликвидации пожара задействованы 29 пожарных вертолетов, 73 машины и 738 спасателей. Отмечается, что скорость гашения составляет 12%.