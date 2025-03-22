Сеул объявил режим национального бедствия из-за лесных пожаров, погибли спасатели

Из-за пожаров эвакуировали свыше 800 человек в разных населенных пунктах

Пожары в Южной Корее (Фото: en.yna.co.kr)

В Южной Корее 22 марта вспыхнули более 20 лесных пожаров по всей стране, объявлен режим национального бедствия. При тушении одного из пожаров погибли двое пожарных, сообщает Yonhap.

Лесные пожары охватили город Ульсан и юго-восточные регионы страны 21 марта. Уже 22 марта были эвакуированы жители восьми сел, так как сильный ветер затруднял тушение пожаров. Сообщается, что свыше 260 жителей лишились домов.

К 17:00 (10:00 по Киеву) удалось потушить 35% пожаров.

Также лесной пожар вспыхнул в провинции Северный Кенсан, он охватил площадь в 300 гектаров. По состоянию на 17:00 (10:00 по Киеву) было потушено 4% пожара, эвакуированы 500 жителей сел.

Еще один пожар в уезде Ульджу на западе Ульсана привел к эвакуации около 80 жителей.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал приложить все усилия для тушения пожара до захода солнца, так как огонь быстро распространяется из-за сильных ветров.

Сообщается, что двое пожарных были найдены мертвыми, еще двое числятся пропавшими без вести, а шестеро получили ранения в результате тушения пожаров.

Движение поездов через пострадавшие регионы временно приостановлено.