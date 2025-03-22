Сеул оголосив режим національного лиха через лісові пожежі, загинули рятувальники

Через пожежі евакуювали понад 800 людей у різних населених пунктах

Пожежі у Південній Кореї (Фото: en.yna.co.kr)

У Південній Кореї 22 березня спалахнули понад 20 лісових пожеж по всій країні, оголошено режим національного лиха. Під час гасіння однієї з пожеж загинули двоє пожежників, повідомляє Yonhap.

Лісові пожежі охопили місто Ульсан та південно-східні регіони країни 21 березня. Уже 22 березня було евакуйовано мешканців восьми сіл, оскільки сильний вітер ускладнював гасіння пожеж. Повідомляється, що понад 260 мешканців втратили будинки.

До 17:00 (10:00 за Києвом) вдалося загасити 35% пожеж.

Також лісова пожежа спалахнула в провінції Північний Кенсан, вона охопила площу 300 гектарів. Станом на 17:00 (10:00 за Києвом) було загашено 4% пожежі, евакуйовано 500 жителів сіл.

Ще одна пожежа у повіті Ульджу на заході Ульсана призвела до евакуації близько 80 мешканців.

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок закликав докласти всіх зусиль для гасіння пожежі до заходу сонця, оскільки вогонь швидко поширюється через сильні вітри.

Повідомляється, що двох пожежників знайшли мертвими, ще двоє вважаються зниклими безвісти, а шестеро отримали поранення внаслідок гасіння пожеж.

Рух потягів через постраждалі регіони тимчасово припинено.