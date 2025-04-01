В Малайзии 145 человек пострадали в результате пожара на газопроводе – фото, видео

Пожар в Малайзии (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Во вторник, 1 апреля, в Малайзии произошел масштабный пожар, вызванный прорывом газовой трубы. В результате инцидента пострадали почти полторы сотни человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

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Национальная нефтяная компания Petronas заявила, что пожар начался на одном из ее газопроводов вблизи Куала-Лумпура. Пламя было высотой с 20-этажный дом. Масштабный пожар, продолжавшийся несколько часов, удалось потушить.

Газета New Straits Times цитирует министра здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмада, заявившего, что 145 человек, в том числе трое детей, получили ранения. 67 человек все еще находятся в государственных больницах, в основном с ожогами второй и третьей степени, а еще 37 человек обратились за помощью в частные клиники.

По данным пожарной службы, огонь повредил 190 домов и 148 автомобилей.

Ведется расследование насчет причины пожара. Власти заявили, что дома в радиусе 290 метров от места инцидента пока останутся недоступными.

"В жилых районах нанесен большой ущерб", — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, посетивший пострадавших жителей и объявивший о финансовой помощи.

Он сообщил им, что правительство и Petronas будут нести ответственность за ремонт домов, это может занять несколько месяцев.

MALAYSIA – gas кипелино, работающий с Малайзией государственный энергетический фирм Petronas caught fire on Tuesday на outskirts of capital Kuala Lumpur, authorities said, s operations ongoing to trick to blaze.



Full story link is в 1st comment. #malaysia #gas #pipeline … pic.twitter.com/545fMAb3QG — Bangkok Post (@BangkokPostNews) Апр 1, 2025

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

Фото: Fazry Ismail/EPA

В центральной части Мьянмы утром 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки были ощутимы в нескольких соседних странах, в том числе в столице Таиланда, Бангкоке.

Власти Мьянмы объявили национальный траур с 31 марта по 6 апреля.

По состоянию на 1 апреля известно о 2719 погибших людях. Еще 441 человек считается пропавшим без вести. Получил ранение 4521 человек.