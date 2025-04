В Малайзии 145 человек пострадали в результате пожара на газопроводе – фото, видео

Во вторник, 1 апреля, в Малайзии произошел масштабный пожар, вызванный прорывом газовой трубы. В результате инцидента пострадали почти полторы сотни человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

Национальная нефтяная компания Petronas заявила, что пожар начался на одном из ее газопроводов вблизи Куала-Лумпура. Пламя было высотой с 20-этажный дом. Масштабный пожар, продолжавшийся несколько часов, удалось потушить.

Газета New Straits Times цитирует министра здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмада, заявившего, что 145 человек, в том числе трое детей, получили ранения. 67 человек все еще находятся в государственных больницах, в основном с ожогами второй и третьей степени, а еще 37 человек обратились за помощью в частные клиники.

По данным пожарной службы, огонь повредил 190 домов и 148 автомобилей.

Ведется расследование насчет причины пожара. Власти заявили, что дома в радиусе 290 метров от места инцидента пока останутся недоступными.

"В жилых районах нанесен большой ущерб", — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, посетивший пострадавших жителей и объявивший о финансовой помощи.

Он сообщил им, что правительство и Petronas будут нести ответственность за ремонт домов, это может занять несколько месяцев.

Аэрофотоснимок кукурузы кипеline explosion and fire in Putra Heights, Malaysia. На 112 человек injured & на 49 homes impact. #BREAKING #explosion #fire #Putra #Malaysia pic.twitter.com/UoVrPcBm9s

MALAYSIA – gas кипелино, работающий с Малайзией государственный энергетический фирм Petronas caught fire on Tuesday на outskirts of capital Kuala Lumpur, authorities said, s operations ongoing to trick to blaze.



Full story link is в 1st comment. #malaysia #gas #pipeline … pic.twitter.com/545fMAb3QG