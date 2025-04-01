В Мьянме погибших почти 3000, в Таиланде под руинами небоскреба есть "признаки жизни"

Мьянма (Фото: STRINGER/EPA)

Число жертв землетрясения в Мьянме во вторник, 1 апреля, приблизилось к 3000. В то же время под руинами бангкокского небоскреба в Таиланде, возможно, есть уцелевшие.

Как сообщает China Central Television со ссылкой на заявление Совета государственного управления Мьянмы, в настоящее время в стране подтверждена гибель 2719 человек. Еще 441 человек считается пропавшим без вести. Получили ранения 4521 человек.

В пострадавших районах полностью разрушены или серьезно повреждены более 10 000 зданий, сообщает The Independent со ссылкой на гуманитарное агентство ООН. В районе города Мандалай, где находился эпицентр землетрясения, обрушилось здание дошкольного класса, погибли 50 детей и двое учителей.

Больницы переполнены и размещают пациентов на улице, в том числе из-за опасений относительно обвала зданий.

В то же время в Таиланде спасатели все еще разбирают руины недостроенного небоскреба в Бангкоке.

Представитель местных властей Тавида Камолвей рассказал Associated Press, что под завалами были обнаружены "признаки жизни". Для поисков привлечены служебные собаки и сканеры, но со временем шансы на спасение уходят.

"Реалистические шансы на выживание уменьшились через 72 часа. Мы должны ускорить работу, но мы не собираемся останавливаться даже через 72 часа", – сказал он.

По состоянию на 1 апреля в Таиланде подтверждена гибель 20 человек, 13 из них были обнаружены на строительной площадке небоскреба.

34 человека получили ранения, по меньшей мере 78 жителей Бангкока считаются пропавшими без вести.