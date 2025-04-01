У М'янмі загиблих майже 3000, у Таїланді під руїнами хмарочоса є "ознаки життя"
Кількість жертв землетрусу у М'янмі у вівторок, 1 квітня, наблизилася до 3000. Водночас під руїнами бангкокського хмарочоса в Таїланді, можливо, є вцілілі.
Як повідомляє China Central Television із посиланням на заяву Ради державного управління М’янми, наразі в країні підтверджено загибель 2719 людей. Ще 441 людина вважається зниклою безвісти. Отримали поранення 4521 людина.
У постраждалих районах повністю зруйновано або серйозно пошкоджено понад 10 000 будівель, повідомляє The Independent із посиланням на гуманітарне агентство ООН. У районі міста Мандалай, де був епіцентр землетрусу, обвалилася будівля дошкільного класу, загинули 50 дітей і двоє вчителів.
Лікарні переповнені та розміщують пацієнтів на вулиці, зокрема і через побоювання щодо обвалу будівель.
Водночас у Таїланді рятувальники все ще розбирають руїни недобудованого хмарочоса у Бангкоку.
Представник місцевої влади Тавіда Камолвей розповів Associated Press, що під завалами було виявлено "ознаки життя". Для пошуків залучені службові собаки та сканери, але з часом шанси на порятунок спливають.
"Реалістичні шанси на виживання зменшилися через 72 години. Ми повинні прискорити роботу, але ми не збираємося зупинятися навіть через 72 години", – сказав він.
Станом на 1 квітня в Таїланді підтверджено загибель 20 людей, 13 з них знайшли на будівельному майданчику хмарочоса.
34 людини зазнали поранень, щонайменше 78 мешканців Бангкока вважаються зниклими безвісти.
- У центральній частині М'янми вранці 28 березня стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи були відчутні в кількох сусідніх країнах, зокрема в столиці Таїланду, Бангкоку.
- Через руйнування та громадянську війну, що триває у М'янмі, міжнародні бригади рятувальників почали заходити до найбільш постраждалого району тільки 30 березня.
- Влада М'янми оголосила національну жалобу з 31 березня до 6 квітня.