У М'янмі загиблих майже 3000, у Таїланді під руїнами хмарочоса є "ознаки життя"

У постраждалих від землетрусу країнах триває ліквідація наслідків стихійного лиха

М'янма (Фото: STRINGER/EPA)

Кількість жертв землетрусу у М'янмі у вівторок, 1 квітня, наблизилася до 3000. Водночас під руїнами бангкокського хмарочоса в Таїланді, можливо, є вцілілі.

Як повідомляє China Central Television із посиланням на заяву Ради державного управління М’янми, наразі в країні підтверджено загибель 2719 людей. Ще 441 людина вважається зниклою безвісти. Отримали поранення 4521 людина.

У постраждалих районах повністю зруйновано або серйозно пошкоджено понад 10 000 будівель, повідомляє The Independent із посиланням на гуманітарне агентство ООН. У районі міста Мандалай, де був епіцентр землетрусу, обвалилася будівля дошкільного класу, загинули 50 дітей і двоє вчителів.

Лікарні переповнені та розміщують пацієнтів на вулиці, зокрема і через побоювання щодо обвалу будівель.

Водночас у Таїланді рятувальники все ще розбирають руїни недобудованого хмарочоса у Бангкоку.

Представник місцевої влади Тавіда Камолвей розповів Associated Press, що під завалами було виявлено "ознаки життя". Для пошуків залучені службові собаки та сканери, але з часом шанси на порятунок спливають.

"Реалістичні шанси на виживання зменшилися через 72 години. Ми повинні прискорити роботу, але ми не збираємося зупинятися навіть через 72 години", – сказав він.

Станом на 1 квітня в Таїланді підтверджено загибель 20 людей, 13 з них знайшли на будівельному майданчику хмарочоса.

34 людини зазнали поранень, щонайменше 78 мешканців Бангкока вважаються зниклими безвісти.