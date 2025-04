У Малайзії 145 людей постраждали в результаті пожежі на газопроводі – фото, відео

У вівторок, 1 квітня, у Малайзії сталася масштабна пожежа, спричинена проривом газової труби. Унаслідок інциденту постраждали майже півтори сотні людей. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на владу.

Національна нафтова компанія Petronas заявила, що пожежа почалася на одному з її газопроводів поблизу Куала-Лумпура. Полум'я було висотою з 20-поверховий будинок. Масштабну пожежу, яка тривала кілька годин, вдалося загасити.

Газета New Straits Times цитує міністра охорони здоров’я Малайзії Дзулкефлі Ахмада, який заявив, що 145 людей, зокрема троє дітей, отримали поранення. 67 людей все ще перебувають у державних лікарнях, в основному з опіками другого та третього ступеня, а ще 37 людей звернулися за допомогою до приватних клінік.

За даними пожежної служби, вогонь пошкодив 190 будинків і 148 автомобілів.

Ведеться розслідування щодо причин пожежі. Влада заявила, що будинки в радіусі 290 метрів від місця інциденту поки залишаться недоступними.

"У житлових районах завдано великих збитків", – сказав прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який відвідав постраждалих мешканців і оголосив про фінансову допомогу.

Він повідомив їм, що уряд та Petronas будуть нести відповідальність за ремонт будинків, це може зайняти кілька місяців.

