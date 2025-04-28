У Південній Кореї спалахнула масштабна лісова пожежа: оголосили евакуацію 1200 людей

Для гасіння вогню задіяно 738 осіб і майже три десятки гелікоптерів

Пожежа у Південній Кореї (Фото: Yonhap News Agency)

У Південній Кореї знову спалахнула лісова пожежа, влада наказала евакуювати понад 1200 жителів. Про це повідомляє Лісова служба Республіки Корея.

Лісова пожежа виникла близько 14:02 (08:00 за Києвом) у місті Тегу на півночі країни в районі Бук-гу. Їй надали третій ранг небезпеки. За дві години вогонь охопив близько 50 гектарів землі через посушливі умови та постійні вітри, зазначають у лісовій службі.

Влада міста оголосила евакуацію населення, перекрито шосе Кьонбу через побоювання у поширенні подальшого займання. Інформації про постраждалих або руйнування внаслідок пожежі немає, але, за інформацією Yonhap News Agency, вогонь почав поширюватися на села.

Для ліквідації пожежі залучено 29 пожежних вертольотів, 73 машини та 738 рятувальників. Зазначається, що швидкість гасіння становить 12%.