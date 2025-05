У Канаді вирують лісові пожежі, понад 17 000 людей мають евакуюватися – відео

У канадській провінції Манітоба через масштабні лісові пожежі, що охопили центральні та західні регіони, оголосили надзвичайний стан, повідомляє Reuters. 28 травня влада повідомила, що понад 17 000 людей, зокрема жителі міста Флін-Флон, мають терміново виїхати з небезпечних районів.

Прем’єр Манітоби Ваб Кінью заявив, що частину евакуйованих розмістять у спорткомплексах і громадських центрах у Вінніпегу та інших містах. До операції залучать федеральних військових, які допомагатимуть із перевезенням людей.

Кінью підкреслив, що це одна з наймасштабніших евакуацій для місцевих і вона вимагає чіткої взаємодії всіх рівнів влади.

Wildfires raging in Canada produce massive smoke plumes over Saskatchewan and Manitoba.



This smoky view was captured yesterday evening by GOES-18. pic.twitter.com/Sv2dpgqDCi