У Канаді вирують лісові пожежі, понад 17 000 людей мають евакуюватися – відео

Наслідки лісових пожеж у Канаді (Фото: @HotshotWake/Х)

У канадській провінції Манітоба через масштабні лісові пожежі, що охопили центральні та західні регіони, оголосили надзвичайний стан, повідомляє Reuters. 28 травня влада повідомила, що понад 17 000 людей, зокрема жителі міста Флін-Флон, мають терміново виїхати з небезпечних районів.

Прем’єр Манітоби Ваб Кінью заявив, що частину евакуйованих розмістять у спорткомплексах і громадських центрах у Вінніпегу та інших містах. До операції залучать федеральних військових, які допомагатимуть із перевезенням людей.

Кінью підкреслив, що це одна з наймасштабніших евакуацій для місцевих і вона вимагає чіткої взаємодії всіх рівнів влади.

Wildfires raging in Canada produce massive smoke plumes over Saskatchewan and Manitoba.



This smoky view was captured yesterday evening by GOES-18. pic.twitter.com/Sv2dpgqDCi — CIRA (@CIRA_CSU) May 27, 2025

У сусідній провінції Альберта пожежі змусили призупинити частину нафтовидобутку. Компанія Cenovus Energy зменшила кількість працівників на об’єкті Foster Creek поблизу озера Чіпев’ян, де вогонь уже знищив близько 3000 гектарів лісу.

Ще одна велика пожежа охопила 1600 гектарів біля містечка Свон-Гіллз — звідти вже евакуювали близько 1200 мешканців.

🚨🚨🚨#BREAKING #Canada 🇨🇦

Huge Fires 🔥 raging in western Canadian 🇨🇦province of Manitoba, where authorities declared a state of emergency and 17,000 people evacuated after forest fires pic.twitter.com/Jvq67AkLJ7 — SIMPLY_ME😎 (@TOUNESBELALB) May 29, 2025

19 квітня 2025 року стало відомо, що поблизу канадського міста Едмонтон спалахнула пожежа, яка охопила Музей української культури та спадщини. Вогонь перекинувся із сусіднього поля.

21 квітня у Польщі неподалік від Білорусі спалахнула велика пожежа на території національного парку.

28 квітня у Південній Кореї почалася лісова пожежа, влада наказала евакуювати понад 1200 жителів.