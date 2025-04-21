У Польщі другу добу намагаються загасити пожежу неподалік від кордону з Білоруссю – фото

20 квітня площа пожежі на території Бебжанського національного парку становила 60 гектарів, а до 21-го вона збільшилась до 450 гектарів

Фото: Państwowa Straż Pożarna/Х

У Польщі неподалік від Білорусі другу добу намагаються загасити пожежу на території національного парку. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що пожежа виникла 20 квітня у важкодоступній місцевості на території Бебжанського національного парку, що приблизно за 50 км від кордону з Білоруссю.

20 квітня площа пожежі становила 60 гектарів, а до 21-го вона збільшилась до 450 гектарів. На цей час вдалося зупинити подальше поширення вогню, проте він досі залишається неконтрольованим. Оскільки територія є болотистою, важка техніка пожежників не може дістатись до місця події, наголошують журналісти.

До основних груп рятувальників приєдналися гелікоптери та спеціальний літак. Також на допомогу прибуло кілька десятків співробітників із Люблінського воєводства, зокрема курсанти профільних навчальних закладів.

Мешканці найближчих населених пунктів отримали сповіщення про пожежу, однак евакуація наразі не є необхідною. Від найближчих будинків до осередку вогню відстань становить близько 5 кілометрів.

Фото: Państwowa Straż Pożarna/Х

Фото: Państwowa Straż Pożarna/Х