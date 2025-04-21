В Польше вторые сутки пытаются потушить пожар недалеко от границы с Беларусью – фото

20 апреля площадь пожара на территории Бебжанского национального парка составляла 60 гектаров, а к 21-му она увеличилась до 450 гектаров

Фото: Panstwowa Straż Pożarna/Х

В Польше недалеко от Беларуси вторые сутки пытаются потушить пожар на территории национального парка. Об этом сообщает RMF24.

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Отмечается, что пожар возник 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.

20 апреля площадь пожара составляла 60 гектаров, а к 21-му она увеличилась до 450 гектаров. В настоящее время удалось остановить дальнейшее распространение огня, однако он до сих пор остается неконтролируемым. Поскольку территория болотистая, тяжелая техника пожарных не может добраться до места происшествия, отмечают журналисты.

К основным группам спасателей присоединились вертолеты и специальный самолет. Также на помощь прибыло несколько десятков сотрудников из Люблинского воеводства, в том числе курсанты профильных учебных заведений.

Жители ближайших населенных пунктов получили уведомления о пожаре, однако эвакуация пока нет необходимости. От ближайших домов до огня расстояние составляет около 5 километров.

Фото: Panstwowa Straż Pożarna/Х

Фото: Panstwowa Straż Pożarna/Х