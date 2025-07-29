В Китае из-за ливней погибло 30 человек, еще 80 000 – эвакуированы
Сильные дожди привели к смерти десятков людей в Пекине и отключению электроэнергии в некоторых селах, поскольку восточные и центральные районы Китая сталкиваются с непогодой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В результате непогоды были эвакуированы в безопасные районы более 80 000 жителей китайской столицы. 30 человек погибли из-за стихии.
Согласно прогнозу национального метеорологического агентства, некоторые части Китая, в частности Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, восточная провинция Фуцзянь и Шанхай, столкнутся с новыми сильными дождями в течение следующих трех дней. По данным бюро, в некоторых районах может выпасть до 270 мм осадков.
По данным Пекинской метеорологической службы, во вторник дожди в китайской столице несколько утихнут, но в некоторых местах все еще будут идти сильные ливни. Вечером ожидаются грозы, а в среду дожди ненадолго прекратятся.
- В начале июля стихия накрыла США. Наводнения в Техасе начались 4 июля после сильного ливня. Из-за осадков, превысивших прогнозы, уровень воды в реке Гуадалупе резко повысился до более восьми метров.
- 13 июля сообщалось о 129 погибших и 166 пропавших без вести.
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