В Китае из-за ливней погибло 30 человек, еще 80 000 – эвакуированы

Пекин (Фото: Ju Huanzong/EPA)

Сильные дожди привели к смерти десятков людей в Пекине и отключению электроэнергии в некоторых селах, поскольку восточные и центральные районы Китая сталкиваются с непогодой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В результате непогоды были эвакуированы в безопасные районы более 80 000 жителей китайской столицы. 30 человек погибли из-за стихии.

Согласно прогнозу национального метеорологического агентства, некоторые части Китая, в частности Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, восточная провинция Фуцзянь и Шанхай, столкнутся с новыми сильными дождями в течение следующих трех дней. По данным бюро, в некоторых районах может выпасть до 270 мм осадков.

По данным Пекинской метеорологической службы, во вторник дожди в китайской столице несколько утихнут, но в некоторых местах все еще будут идти сильные ливни. Вечером ожидаются грозы, а в среду дожди ненадолго прекратятся.