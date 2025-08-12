До Тайваню наближається тайфун Подул – сотні людей евакуюють

Тайвань (Фото: Unsplash)

12 серпня влада Тайваню розпочала евакуацію сотень людей з ймовірного шляху тайфуну Подул, який, за прогнозами, вдарить південно-східним побережжям острова. Про це повідомляє Reuters.

У східному повіті Хуалянь планують евакуювати близько 700 людей через ризик прориву природної дамби, що утворилася після зсуву, спричиненого попереднім тайфуном.

"Ми закликаємо людей, які живуть нижче за течією, дотримуватися вказівок уряду та евакуюватися", – сказав Чу Чун-жуй, представник Національного науково-технічного центру зі зменшення наслідків стихійних лих.

Після виходу на сушу Подул, за прогнозами, рухатиметься до густонаселеного західного узбережжя Тайваню, а потім – до китайської провінції Фуцзянь.

Центральне метеорологічне управління попереджає, що у південних гірських районах за кілька днів може випасти до 600 мм опадів.

На початку липня у Тайвані через тайфун Данас загинули щонайменше дві людини та ще понад 500 постраждали, повідомляло The New York Times.

За урядовими даними, по всьому місту було зареєстровано понад 1500 випадків пошкоджень різного ступеня, пов'язаних з тайфуном.