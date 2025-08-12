К Тайваню приближается тайфун Подул – сотни людей эвакуируют

Тайвань (Фото: Unsplash)

12 августа власти Тайваня начали эвакуацию сотен людей с вероятного пути тайфуна Подул, который, по прогнозам, ударит по юго-восточному побережью острова. Об этом сообщает Reuters.

В восточном уезде Хуалянь планируют эвакуировать около 700 человек из-за риска прорыва природной дамбы, образовавшейся после оползня, вызванного предыдущим тайфуном.

"Мы призываем людей, живущих ниже по течению, следовать указаниям правительства и эвакуироваться", – сказал Чу Чун-жуй, представитель Национального научно-технического центра по уменьшению последствий стихийных бедствий.

После выхода на сушу Подул, по прогнозам, будет двигаться к густонаселенному западному побережью Тайваня, а затем – к китайской провинции Фуцзянь.

Центральное метеорологическое управление предупреждает, что в южных горных районах за несколько дней может выпасть до 600 мм осадков.

В начале июля в Тайване из-за тайфуна Данас погибли по меньшей мере два человека и еще более 500 пострадали, сообщало The New York Times.

По правительственным данным, по всему городу было зарегистрировано более 1500 случаев повреждений различной степени, связанных с тайфуном.