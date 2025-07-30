В Японии призвали к эвакуации почти 2 млн человек из-за угрозы цунами после землетрясения
Япония призвала почти 2 млн человек покинуть свои дома в прибрежных районах из-за угрозы цунами, вызванной сильным землетрясением на Дальнем Востоке России. Об этом идет речь в отчете Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии.
Согласно документу, после объявления угрозы цунами рекомендации по эвакуации были даны более чем 220 муниципалитетам восточного побережья Японии, где проживают почти 2 млн человек.
Японское метеорологическое агентство призывает жителей опасных районов заранее покинуть свои дома и не ждать, пока угроза цунами будет подтверждена.
- Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее у полуострова Камчатка недалеко от Петропавловска, было самым сильным за 70 лет.
- Предупреждение о цунами было объявлено для Японии, российских Курильских островов, Гавайев и нескольких других тихоокеанских территорий.
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